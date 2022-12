Osasco ganha Praça da Cidadania

O Fundo Social de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (29), a Praça da Cidadania em Osasco.

A Praça da Cidadania de Osasco, a quinta do Estado, está localizada no Jardim Bonança, na zona norte de Osasco. As obras tiveram início em julho e o investimento do Governo de São Paulo no projeto foi de R$ 828.561,43.

O espaço tem uma área de cerca de 2 mil metros quadrados com quadra esportiva, academia ao ar livre, parquinho infantil, pista de skate e área de jogos. No primeiro semestre de 2023 será aberto também o prédio para a realização de cursos de qualificação profissional.

Segundo a primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, a inauguração da Praça da Cidadania de Osasco trará muitos benefícios para os moradores. “É uma alegria imensa inaugurar esta Praça e finalizar o ano entregando esse projeto que vem do nosso coração. Obrigada também a todos da nossa equipe que transformam o sonho das pessoas em realidade com a possibilidade da geração de renda e autonomia através desses espaços e dos nossos cursos. Esperamos que os moradores de Osasco cuidem e usufruam bastante da praça. Ela é de vocês”, destacou.

O secretário de Cultura da cidade, Cláudio da Locadora, também falou sobre o projeto. “Essa é uma obra importante aqui pra região, que além de garantir o lazer, vai trazer oportunidades de qualificação profissional. A gente fica muito feliz por entregar esse equipamento público em parceria com o governo do Estado”, disse o secretário.

De acordo com o governo do Estado, as próximas cidades da região a ganhar a sua Praça da Cidadania serão Itapevi, Embu das Artes e Carapicuíba.