Última sexta-feira (30) do ano será de clima nublado

A última sexta-feira (30) do ano será de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. As temperaturas permanecem agradáveis.

Veja aqui como ficam os termômetros no último “sextou” de 2022.

Osasco

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

Carapicuíba

Mínima: 17°C

Máxima: 24°C

*Com informações do Climatempo