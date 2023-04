Osasco inicia campanha de vacinação contra a gripe na segunda-feira (10)

Começa nesta segunda-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023. Em Osasco, a imunização será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde, em seus respectivos horários de atendimento.

publicidade

Desta vez, todas as pessoas dos grupos prioritários serão contempladas numa única etapa. Estão nesse público: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza se estenderá até o dia 31 de março. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos elegíveis e reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

publicidade