Osasco tem saldo positivo de quase 1 mil empregos com carteira assinada em fevereiro

A cidade de Osasco registrou saldo positivo de 928 vagas de emprego no mês de fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. No período foram 8.678 admissões e 7.750 desligamentos.

O setor de Serviços liderou as contratações, com admissão de 845 trabalhadores, seguido por Construção Civil (244) e Indústria (49). Os setores de Comércio e Agropecuária fecharam com saldos negativos de 209 e 1, respectivamente. Já o estoque, que é a quantidade total de vínculos ativos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), chegou a 179.982 em Osasco.

O levantamento do Caged mostra ainda que o maior número de contratações foi de pessoas do sexo masculino (4.526) ante 4.152 mulheres. A maioria tinha ensino médio e estava na faixa etária entre 18 e 24 anos, seguida por pessoas entre 30 e 39 anos.

A administração municipal atribui o resultado positivo às políticas públicas voltadas à atração de novas empresas para a cidade e aos investimentos em infraestrutura e segurança, o que inclui a contratação de novos guardas municipais e instalação de câmeras de monitoramento em diversos pontos estratégicos. “Somados, tais fatores contribuem para que as empresas se sintam mais seguras para investir na cidade, que tem a segunda maior economia no Estado e a sétima do país”, destaca a Prefeitura.

Osasco está entre as melhores cidades para empreender no Brasil

Osasco também teve destaque no levantamento do ICE (Índice de Cidades Empreendedoras), divulgado nesta semana, figurando entre as melhores cidades para empreender no país. A pesquisa, realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), é considerada o principal raio-x do ambiente de negócios do Brasil.

Os 101 municípios mais populosos são avaliados desde 2014. Sete quesitos são considerados: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Osasco ficou em segundo lugar no quesito Acesso a Capital, atrás da cidade de São Paulo. Osasco se destacou ainda em Mercado, ficando em 4° lugar, atrás de Niterói (RJ), Jundiaí (SP) e Brasília (DF).