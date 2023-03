Uma semana após sair da Globo, Cléber Machado fecha com a Record para as finais do Paulistão

Uma semana após ter sido desligado da Globo, o jornalista e narrador esportivo Cléber Machado fechou contrato com a Record TV. Ele vai comandar as transmissões das partidas da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Água Santa.

Segundo informações do portal “Notícias da TV”, o acordo assinado hoje (30) com a emissora de Edir Macedo é pontual. Cléber se junta ao time de comentaristas formado por Lucas Pereira, Márcio Canuto, Renato Marsiglia, Dodô, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Janice de Castro, Bruno Picinatto e Jean Brandão.

“Se você me perguntar quantos jogos do Campeonato Paulista eu já transmiti eu não sei. Quantas finais eu já fiz… Não vou lembrar também. Mas a próxima final do Paulistão que vou transmitir, eu sei: no time da Record”, declarou o narrador, em vídeo publicado nas redes sociais. “Que golaço da Record”, comemorou Janice de Castro.

O primeiro jogo da final será neste domingo (2), às 16h, na Arena Barueri. O retorno, no domingo seguinte (5), no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.