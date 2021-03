Osasco terá drive thru para vacinar idosos a partir de 75 anos neste sábado

A Secretaria de Saúde de Osasco vai iniciar a vacinação de idosos com 75 anos completos ou mais contra a covid-19. Neste sábado (13), será realizado mais um Drive Thru da Vacinação no estacionamento da Prefeitura, com acesso pela Avenida Narciso Sturlini.

Para ser imunizado no Drive Thru, é necessário que o idoso faça um pré-agendamento na Central 156 (ou 3651-7080), cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br e atualize seu cartão do SUS. No momento da vacinação, o idoso deve apresentar um documento com foto e comprovante de endereço.

No Drive Thru, a vacinação acontece das 10h às 16h. As equipes de triagem e de saúde é que vão até os carros, por esse motivo não é necessário descer dos veículos. A medida é adotada para evitar aglomerações.

Além disso, a partir de segunda-feira (15) as vacinas estarão disponíveis nas 34 Unidades Básicas de Saúde de Osasco e nos dois Centros de Atenção ao Idoso, no Km 18 e em Presidente Altino, das 10h às 16h.