Osasco terá encenação do Auto da Paixão nos dias 29 e 30 de março

O Sesc Osasco apresentará, nos dias 29 e 30 de março, às 20 horas, a encenação do “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa”, pelo Grupo de Cultura Popular Lira dos Autos, na Escola de Artes César Antônio Salvi (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro). Com entrada gratuita, o espetáculo é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Osasco.

Publicidade

Inspirado nas tradições que narram a trajetória de Jesus desde o seu batismo à crucificação e à ressurreição.A história é contada e cantada com os lamentos de Verônica, e tem uma duração de 80 (oitenta) minutos.

O grupo mostra de forma não tradicional a história mais conhecida universalmente, com a base do teatro de rua, levando o espectador a uma vivência e experiência únicas, resgatando cantos e danças populares como Maculelê, Boi, Ciranda, Festas do Divino e elementos circenses.

Nesta montagem, o “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa” explora a interpretação dramática dos atores, utilizando do espaço cênico, onde o público se move conforme as cenas do espetáculo, colocando, em vários momentos, o público como parte da história.