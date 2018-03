Com 80% nas prévias, Doria será o candidato do PSDB ao Governo de SP

Com cerca de 80% dos votos dos filiados, Doria será o candidato do PSDB ao Governo do Estado de São Paulo. o prefeito de São Paulo, João Doria, 60, venceu neste domingo (18), as prévias do partido. A candidatura do tucano deverá ser oficializada pelos tucanos na convenção estadual do PSDB, que acontecerá em julho.

Publicidade

O prefeito, que nas eleições municipais de 2016 prometeu que, caso eleito, não deixaria a prefeitura para concorrer a outro cargo, deve deixar a cadeira de prefeito até o dia 7 de abril para a disputa estadual. O tucano Bruno Covas, 37, ex-deputado e ex-secretário de Meio Ambiente de Alckmin, assumirá a prefeitura de São Paulo.

Doria venceu nas prévias outros três adversários: o secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (7% dos votos), o suplente de senador José Aníbal e o cientista político Luís Felipe d’Ávila (com 6% dos votos cada). Cerca de 15 mil filiados votaram.

Ao ser anunciada a vitória, Doria fez um duro discurso contra José Aníbal, a quem sugeriu sair do PSDB, e elogiou os demais concorrentes, por reconhecerem a derrota.