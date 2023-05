Osasco terá nova unidade do Sesc

O Sesc (Serviço Social do Comércio) anunciou nesta semana seu plano de expansão no Estado de São Paulo. A instituição planeja abrir mais 12 novos centros socioculturais no estado e implementar melhorias na estrutura predial de outros sete endereços já em funcionamento, com obras na capital, região metropolitana e interior.

Em Osasco, município em que o Sesc já se faz presente com programação em espaços provisórios e de parceiros, irá contar com um novo centro cultural e desportivo da rede.

Segundo o Sesc, o local do novo equipamento ainda está em tratativas com a Prefeitura Municipal. Também não foi divulgado ainda o projeto do novo Sesc Osasco.

Ainda de acordo com a entidade, o objetivo da expansão é aumentar a oferta e o acesso da população às manifestações culturais, às atividades físicas e esportivas, à saúde e à alimentação, ao turismo social e demais áreas de atuação, com a perspectiva da educação não formal para o desenvolvimento das pessoas, da primeira infância à terceira idade.