Osasco vai repassar R$ 6 milhões ao ano para AACD

Na quinta-feira (6), o prefeito Rogério Lins assinou convênio que viabiliza o repasse de recursos de R$ 6 milhões por ano à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), unidade Osasco. Pelos termos do contrato, a entidade, que presta assistência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) receberá R$ 500 mil por mês em repasse da Prefeitura. “A AACD é referência na cidade. Aproveito a oportunidade para agradecê-los pelo trabalho aqui realizado”, disse Lins. A unidade, localizada na avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga, é referência na reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades neuro ortopédicas. Além de Osasco, a unidade atende ainda outros 14 municípios da região. No total, cerca de 5 mil pessoas (crianças e adultos) são atendidas por mês, dos quais 1,5 mil são pacientes que recebem acompanhamento em terapias como terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, fisioterapia, fisioterapia aquática e fonoaudiologia. Também participaram da assinatura do convênio o secretário de Saúde, Fernando Machado, o diretor executivo Valdesir Galvão, e demais representantes da entidade, que completa 70 anos. A AACD é uma Instituição privada e sem fins lucrativos, que presta atendimento completo em ortopedia, devido a uma infraestrutura dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades neuro ortopédicas – composta por um hospital ortopédico, nove unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Anualmente, realiza cerca de 800 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios.

