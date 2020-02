Alunos de Osasco começam a receber material e uniforme escolar

Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega dos kits de material e uniforme escolar aos mais de 69 mil alunos da rede municipal de ensino. O kit de uniforme masculino é composto por três camisetas com manga curta, duas bermudas, duas camisetas com manga longa, duas calças, um blusão de moletom, uma jaqueta com capuz, dois pares de meias e tênis. Já as meninas recebem três camisetas manga curta, dois shorts saia, duas camisetas manga longa, duas calças, um blusão de moletom, uma jaqueta com capuz, dois pares de meias, além do tênis. O prefeito Rogério Lins esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Anézio Cabral, no Jardim D’Abril, nos períodos da manhã e tarde, para acompanhar o início da entrega. “Estamos no melhor lugar do ensino público, a escola. Então, temos de oferecer um bom ensino e segurança para nossas crianças. Por isso, investimos na reforma desta unidade”, disse o chefe do Executivo. Na ocasião, Lins também entregou a conclusão da reforma da Emef Anézio Cabral, unidade que atende 862 alunos, com idades entre 6 e 11 anos. Além da Emef Anézio Cabral, outras 33 escolas já receberam o material, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação. Para agilizar a entrega, a vice-prefeita, os secretários, os secretários adjuntos e coordenadores também auxiliam na distribuição. A previsão é de que até o fim deste mês, os alunos das 148 escolas municipais já tenham recebido os materiais.

