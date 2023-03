Osasco Vôlei enfrenta o Fluminense em casa neste sábado (25)

Após sofrer uma derrota para o Barueri no Ginásio José Corrêa na última sexta-feira (17), o Osasco já tem novo desafio marcado na Superliga de Vôlei Feminino.

Neste sábado (25), às 19h, o time osasquense recebe o Fluminese, atual 5° colocado na tabela, no José Liberatti.

No jogo de ida, disputado em dezembro, as cariocas superaram as atletas osasquenses fora de casa por 3 sets 1. Agora, as meninas de Osasco terão a chance de descontar, e se manterem na segunda colocação na tabela.

Os ingressos já estão esgotados.

O Ginásio de Esportes Professor José Liberatti (Portão 2) fica na Praça Lucas Pavão, S/N. Presidente Altino.