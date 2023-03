Internautas lamentam demissão de Cléber Machado da Globo: “excelente narrador!”

O jornalista e narrador esportivo Cléber Machado foi demitido da Globo nesta quarta-feira (22), após 35 anos na emissora. Nas redes sociais, internautas lamentam o desligamento e classificam o profissional como “excelente narrador”.

A emissora informou sobre o fim do “vínculo fixo” com Machado por meio de nota e destacou que “as portas da empresa continuam abertas para novos projetos futuros”. “Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, diz a Globo, em nota.

Cléber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro nas mais de três décadas em que esteve na Globo. Participou ainda de grandes finais, como a do Santos na Libertadores de 2011 e do Corinthians, em 2012.

“Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do Sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval”, completa a emissora.

O bordão “Hoje não, hoje não. Hoje sim, muito utilizado por Cléber Machado, foi lembrado por internautas, que foram surpreendidos com a demissão. “Melhor narrador! Sempre gentil, sem bordões chatos e sempre tratando bem os companheiros de trabalho”, lamentou um internauta.

“Melhor narração da copa do mundo foi dele: Argentina x Holanda. Lamentável sua demissão!”, relembrou outro. “Que absurdo, [ele é um] excelente narrador”, destacou outro.

Cléber teria começado a perder espaço nas transmissões com a ascensão de Luiz Roberto, segundo a revista “Veja”. No ano passado, apesar de ter narrado alguns jogos, ele ficou de fora da comitiva que viajou para cobrir a Copa do Mundo do Catar, mas não teria questionado a decisão da emissora.