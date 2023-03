Magazine Luiza abre vagas de emprego nas lojas de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

A rede de varejo Magazine Luiza está com vagas de emprego abertas nas lojas de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba. Há oportunidades para os cargos de assistente de loja, assistente de vendas, vendedor e conferente de carga.

Em Osasco, as vagas são para atuar nas lojas da Magazine Luiza no Centro (Rua Antonio Agú, 580) e no Shopping União (Avenida dos Autonomistas, 1400, Vila Yara). Já em Barueri, a vaga de assistente de loja está aberta na unidade da Aldeia (Rua Gal. Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 27).

Em Carapicuíba, as oportunidades são para atuar na loja do Centro (avenida Rui Barbosa, 518). Na cidade de Itapevi, a rede está contratando assistente de loja para a unidade que fica na Avenida Cesário de Abreu, 109, no Jardim Itapevi.

Há ainda oportunidades nas lojas de Jandira e Santana de Parnaíba. “Todas as vagas são aptas para receber pessoas candidatas com deficiência”, afirma a empresa.

O regime de trabalho é intermitente, com salários e benefícios por hora trabalhada. O principal requisito para a maioria das vagas é ter o ensino médio completo.

Os interessados nas vagas de emprego nas lojas da Magazine Luiza devem acessar o site 99jobs para se candidatar e obter mais informações sobre as oportunidades.