Inscrições em processo seletivo com vagas de agente comunitário de saúde em Carapicuíba terminam sexta

Termina nesta sexta-feira (24) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba com 56 vagas de agente comunitário de saúde. A remuneração é de R$ 2.424.

As oportunidades são para atuar nas Unidades Básicas de Saúde e Família da cidade. Os interessados devem ter 18 anos ou mais, o ensino médio completo e residir próximo à unidade de saúde de referência.

A seleção será realizada mediante avaliação objetiva com questões de Língua Portuguesa, Matetática e conhecimentos específicos prevista para ser aplicada no dia 30 de abril.

As inscrições devem ser feitas no site do RBO Concurso, organizador do processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba, com taxa de R$ 17. Leia aqui o edital.