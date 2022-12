Osasco Vôlei entra em quadra amanhã (20) para a última partida do ano

O Osasco Vôlei vai ao Rio de Janeiro nessa terça-feira (20) para enfrentar o Fluminense a partir das 19h, no ginásio da Hebraica, pela décima rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O SporTV 2 transmite esse que será o último jogo das meninas do Osasco no ano.

Se ganhar, a equipe comandada por Luizomar de Moura se consolida na vice-liderança da tabela, empatado com o Minas em número de pontos (19), vitórias e derrotas (7 a 2). A equipe osasquense ultrapassa o adversário (que não entra mais em quadra em 2022) em caso de vitória sobre o Fluminense por qualquer placar. Até mesmo um revés por 3 a 2, garante um ponto e a segunda colocação. “Mas só pensamos em dar o nosso máximo e ganhar, de preferência, somando três pontinhos”, garante Tifanny.

O Fluminense ocupa a quinta posição na tabela, apenas um ponto atrás de Osasco (19 a 18), com seis resultados positivos e três negativos. “A equipe do Fluminense vem fazendo uma boa Superliga e é sempre um adversário perigoso, ainda mais em sua quadra. Temos treinado e estudado para chegar ao Rio preparados para fazer uma grande partida e lutar com todas as nossas armas pela vitória”, afirma Luizomar.

