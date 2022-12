Retrospectiva 2022 | Apostadores de Osasco, Barueri e região que se deram bem nas loterias

Retrospectiva 2022| Faltando duas semanas para o ano chegar ao fim, o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques ao longo de 2022. Apostadores de Osasco, Barueri e região se deram bem e faturaram prêmios milionários nas loterias neste ano.

publicidade

No final de setembro, um apostador de Cotia faturou R$ 1,1 milhão ao acertar as 15 dezenas da Lotofácil no sorteio do concurso 2627. Outros dois apostadores também acertaram os números e levaram a bolada para casa. Relembre aqui.

E teve aposta milionária em Barueri. Em agosto, um apostador ganhou R$ 6,6 milhões na Mega-Sena ao acertar as seis dezenas do concurso 2510. Além da aposta feita na lotérica Ganha Prêmio, em Barueri, outros três apostadores acertaram as dezenas e também faturaram R$ 6,6 milhões cada. Leia aqui a matéria na íntegra.

publicidade

Em julho, um apostador de Osasco acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1,3 milhão no sorteio do concurso 2580. Além dele, que fez uma aposta simples, outros dois apostadores acertaram os números e levaram R$ 1,3 milhão, cada. Leia a matéria na íntegra.

A sorte para moradores da região foi além das loterias e fez outro milionário. Em outubro, um morador de Carapicuíba faturou R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista. Nesta edição, concorreram os cadastrados que fizeram compras em junho deste ano e solicitaram a inclusão do CPF ou CNPJ no documento fiscal. Leia a matéria completa.