Policiais militares proporcionam dia de diversão e entregam presentes às crianças de Jandira

A Polícia Militar realizou na última sexta-feira (16) o “Natal Solidário” em Jandira. No evento, organizado por policiais que atuam na 4ª Cia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, crianças foram apadrinhadas e ganharam presentes.

Além dos presentes entregues pelo próprio Papai Noel, que marcou presença na festividade, as crianças de Jandira tiveram um dia repleto de diversão, com brinquedos, doces, lanches e muito mais.

“A beleza do ato reside no despertar da solidariedade em cada ser humano que participa, doando ou recebendo, fazendo-o perceber que sempre se pode fazer algo pelo outro que necessita, permitindo que um sorriso nasce nos lábios de uma criança que, muitas vezes, mal tem o que comer em casa e que sonha com um Natal de verdade, como tantas outras crianças do mundo”, diz a PM.

