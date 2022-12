Kaká Diniz surpreende Simone com decoração de Natal luxuosa na mansão em Alphaville

O empresário Kaká Diniz surpreendeu a esposa, Simone Mendes, com uma decoração natalina luxuosa na mansão do casal, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

Em um vídeo publicado no canal da artista ontem (18), Kaká mostrou os bastidores da surpresa que fez à mulher. A decoração contou com 120 mil luzes, além de Papai Noel, um laço gigante no último andar do imóvel, entre outros itens natalinos dentro e fora da mansão.

A mansão de Simone em Alphaville ganhou ainda uma árvore de Natal enorme, com uma espécie de presépio montado no chão. Kaká contou que foi até na 25 de Março, um dos maiores pontos comerciais do país, para comprar os itens decorativos.

publicidade

Com a decoração quase pronta, o empresário chamou Simone para ver. “Ficou muito lindo, muito f*da! É emocionante, gente…Olha que legal o que Deus faz na vida da gente”, disse a coleguinha, mãe de Henry e Zaya.