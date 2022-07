Lotofácil faz novo milionário em Osasco

Um apostador de Osasco acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1,3 milhão no sorteio do concurso 2.580, realizado na noite do último sábado (23), em São Paulo.

publicidade

Além deste, que fez uma aposta simples, outros dois apostadores, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo, acertaram os números e também levaram R$ 1.360.733,57 cada. As dezenas sorteadas foram: 01, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 e 25.

Outras 582 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 921,39 cada. Destas, seis são de Osasco.

publicidade