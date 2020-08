Osasquense prodígio de 7 anos se torna mestre de xadrez e sonha em ser o melhor do mundo

Aos 7 anos, o pequeno enxadrista osasquense Henrique Rocha Muniz conquistou o título de Mestre Nacional de Xadrez após ganhar o Campeonato Brasileiro Escolar online, no último dia 25. A competição é oficial da Confederação Brasileira de Xadrez e o título é vitalício.

O garoto é aluno da escola de xadrez municipal “Antônio França Garcia” e beneficiário do bolsa atleta de Osasco.

O menino prodígio iniciou sua aprendizagem com apenas 5 anos de idade. Segundo sua mãe, Carol Muniz, o início teve alguns atropelos. “Como de hábito para alunos de sua idade, chorava quando perdia de um aluno mais velho, no caso um menino de 12 anos, seu colega em turma de iniciação da professora Iara Lima. No entanto, após duas semanas já superou seu rival”.

Ao ser questionado até onde gostaria de chegar jogando xadrez, Henrique não se faz de rogado: “Quero ser o melhor do mundo!”.

“Temos excelentes enxadristas em Osasco, como os veteranos Wagner Madeira e Jefferson Pelikian. As revelações Ramon Santana, Gabriela Usui, Vitor Carvalho, Henrique Muniz, entre outros. Isso demonstra o trabalho sério desenvolvido. Parabéns à equipe pelas conquistas”, ressaltou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Rodrigues Cara.