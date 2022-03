Outback lança hambúrguer trufado e sobremesa de Oreo nos restaurantes de Osasco e região

A partir de segunda-feira (21) o cardápio do Outback Steakhouse, que tem restaurantes em Osasco, Barueri e Cotia, vai ganhar três novos pratos: Double Truffled Burger com maionese trufada, Shrimp Sliders com camarões e bacon e o Oreo® Thunder, com creme Laka®️ Oreo®️.

A novidade foi anunciada no site da Exame, com exclusividade, nesta sexta-feira. O Double Truffled Burger (R$ 59,90) conta com dois burgers no pão tipo brioche, bacon crocante, queijo cheddar, Bloom Petals (pétalas da tradicional cebola do Outback) e o ingrediente especial: maionese feita com azeite trufado.

Os Shrimp Sliders (R$ 71,90) combinam ingredientes em quatro mini sanduíches com pão tipo brioche, maionese de dill, camarões grelhados, farofa de bacon, cebolinha e molho Billabong. O lanche é servido com limão siciliano grelhado e fritas.

O trio de novidades conta ainda com o Oreo Thunder®️ (R$ 39,90). A sobremesa é um brownie de chocolate servido com creme feito com recheio de Laka®️ Oreo®️, calda de chocolate, calda com recheio de Laka®️ Oreo®️ e biscoito Oreo®️.

Os três novos produtos poderão ser encontrados nos restaurantes do Outback e estarão disponíveis também no iFood a partir de segunda-feira (21). Os lançamentos permanecerão no cardápio por tempo limitado.