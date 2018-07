Padre Valdivino se despede de Barueri em missa no Ginásio do Maria Helena neste domingo

Padre Valdivino se despede de Barueri em missa no Ginásio do Maria...

Após 21 anos à frente da Paróquia Rainha Santa Isabel, no Parque Viana, o padre Valdivino Aparecido Gonçalves passa a dedicar-se à Congregação Salesiana. Neste domingo (dia 29), às 16 horas, o Ginásio do Jardim Maria Helena (rua Niterói, 73) sedia a Missa em Ação de Graças por sua contribuição pastoral.

“Estes 21 anos em Barueri foram uma experiência formidável. Uma cidade que acolhe, e acolhe bem. Peço que a cidade esteja sempre aberta para continuar acolhendo e que continue oferecendo propostas para que as pessoas cresçam”, ressalta o pároco, que começou seu trabalho ministerial na cidade em 1997 e tomou posse como padre em 1999, mesmo ano da criação da Paróquia Rainha Santa Isabel.

Valdivino, que sempre fez questão de acompanhar de perto as mudanças na comunidade, afirma que é preciso estar atento à realidade do povo.

“O Papa Francisco diz que o pastor tem que sentir o cheiro das ovelhas, eu acredito muito nisto, se você quer evangelizar, você tem que estar junto com o seu povo. A presença do padre na comunidade é a nossa missão, e as pessoas precisam dessa proximidade, sobretudo nos lugares mais carentes. Sou padre porque fui ordenado para servir.”

“Já estou sentindo falta dele”

A moradora do bairro Parque Viana Elisa Barbosa da Silva, que frequenta a Paróquia há dois anos, confirma a dedicação do padre Valdivino. “Ele atende muito bem a todos, sempre foi muito disponível e ainda falava que se precisasse poderíamos ir à casa dele. Já estou sentindo falta dele”, afirmou, emocionada, a dona de casa.