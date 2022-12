Pagode do Tyganá é a atração do Natal Encantado de Barueri nesta quarta-feira (7)

Pagode do Tyganá é a atração do Natal Encantado de Barueri nesta...

Amanhã (7), o Boulevard Central de Barueri vai dar lugar ao samba e ao pagode com uma atração que é prata da casa: Ronaldo Siqueira, mais conhecido como Tyganá.

Nascido e crescido no Jardim Belval, Tyganá conseguiu projeção ao ter seu talento como cantor reconhecido pelo próprio Thobias da Vai-vai e ter sido escolhido para interpretar o samba da escola preta e branca no Anhembi em 2022.

As atrações no Natal Encantado de Barueri começam às 19h com a chegada do Papai Noel e o show do Pagode do Tyganá começa às 20h30.

