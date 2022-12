“Procurem rotas alternativas”, orienta secretário sobre obras em trecho da avenida Nações Unidas em Osasco

A segunda etapa de concretagem do novo acesso de Osasco à rodovia Castello Branco começou na manhã desta terça-feira (6) sob chuva. O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Lau Alencar, orienta aos motoristas que busquem rotas alternativas durante a execução das obras.

Os trabalhos desta fase estão previstos para serem concluídos em 40 horas. “Atenção para interdição no trecho da Avenida Nações Unidas Complexo Fuad Auada, com desvio pela Praça Laurindo de Camargo”, diz o secretário, em publicação nas redes sociais. “Em função da concretagem da nova alça, há um desvio nesse trecho, onde é necessário procurar rotas alternativas ou retorno próximo da rodoviária”, explicou no vídeo.

A alternativa para o motorista que trafega pela avenida Nações Unidas em direção à São Paulo é acessar a alça da avenida Fuad Auada. As equipes do Departamento de Trânsito Municipal de Osasco (DEMUTRAN) estão no local para orientar os condutores.

