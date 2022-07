Parque de Barueri recebe festa julina e feira de adoção de pets neste fim de semana

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe neste sábado e domingo, dias 16 e 17 de julho, a festa julina promovida pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). No evento, haverá ainda uma feira de adoção de pets.

publicidade

A Festa julina, com entrada gratuita, acontece das 10h às 17h. Haverá música ao vivo, barracas com comidas típicas e arrecadação para a Campanha do Agasalho 2022. As doações serão enviadas ao Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, que distribuirá para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Adoção de pets em Barueri

A feira de adoção de pets, que aproxima animais resgatados pelo Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico) de possíveis tutores, acontece todos os meses no Parque Dom José e, nesta edição, fará parte da Festa Julina da Sema.

publicidade

Quem tiver interesse em qualquer pet, basta apresentar um documento original com foto, como RG, CNH, entre outros, assinar um Termo de Responsabilidade pelo animal e levá-lo para casa.

SERVIÇO

publicidade

Festa Julina e Feira de Adoção de Pets

Quando: Sábado e domingo, 16 e 17 de julho, das 10h às 17h

Onde: Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri)

Entrada franca