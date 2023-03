Participantes do “tribunal do crime” de Itapevi são condenados a 54 anos

Dois homens denunciados pelo Ministério Público (MPSP) que participavam do “tribunal do crime” em Itapevi foram condenados a 54 anos de prisão. A denúncia do MPSP fazia referência a dois homicídios praticados em 2017 pelo tribunal.

A sentença determinada pelo plenário do Júri na quarta-feira (8) e englobou ainda os crimes de tortura e ocultação de cadáveres.

De acordo com a denúncia da promotora Ana Cláudia Dutra Cristofani, as vítimas eram irmãos de uma adolescente e não aprovavam o relacionamento mantido entre ela e um dos participantes no crime.

Os autos apontam que a jovem, diante disso, inventou ter sido estuprada pelos próprios irmãos, levando os réus a sequestrar as vítimas e a torturá-las para que confessassem a suposta violação sexual.

Os dois homens acabaram mortos com disparos de arma de fogo e foram enterrados em um terreno baldio na Favela do Recanto Paulistano.