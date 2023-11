PAT Carapicuíba realiza processo seletivo para 20 vagas de atendente de lanchonete

Nesta quinta-feira (23), às 8h30, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza processo seletivo para 20 vagas de atendente de lanchonete.

As vagas são para homens ou mulheres com mais de 18 anos e ensino fundamental completo. O local de trabalho é Alphaville (Barueri) e o salário oferecido é de R$ 1.616,00, além de premiação por meta atingida, vale-transporte, refeição no local, assistência médica e seguro de vida.

Os interessados devem comparecer ao PAT (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) com documentos pessoais e currículo atualizado.