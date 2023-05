PAT Carapicuíba seleciona candidatos a vagas de eletricista, motorista e coletor

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Carapicuíba está com vagas abertas para Eletricista (com experiência em caminhão), Motorista (com experiência em coleta) e Coletor (com experiência).

publicidade

Os candidatos devem ter ensino médio completo e serem maiores de 18 anos. A escala de serviço é de segunda a sábado, para trabalhar em Carapicuíba.

Os interessados devem comparecer ao PAT até o dia 19 de maio, das 8h às 16 horas para retirar a carta de encaminhamento.

publicidade

O PAT Carapicuíba fica dentro do Ganha Tempo, no Shopping Plaza Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce).