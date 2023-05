Recadastramento para isenção do IPTU vai até dia 30 de julho em Osasco

Recadastramento para isenção do IPTU vai até dia 30 de julho em...

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Osasco prorrogou o prazo para recadastramento para isenção do IPTU até o dia 30 de julho. A decisão foi publicada na Imprensa Oficial (IOMO), de segunda-feira (15), edição 2440.

O pedido de recadastramento de isenção de IPTU do exercício de 2023 deve ser solicitado através do link: www.protocolo.osasco.sp.gov.br. É necessário prestar as informações solicitadas, digitalizar, em formato PDF, e anexar ao requerimento os documentos solicitados.

Caso não seja possível fazer o requerimento eletrônico, basta agendar atendimento presencial na Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças por meio do telefone (11) 3651-7080 ou na Central 156, e comparecer no dia e horário marcados portando todos os documentos necessários para efetuar o requerimento.

Os interessados já podem consultar a relação de documento no link: https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/iomo-2440.pdf.

A administração municipal de Osasco reforça que o não recadastramento resultará no fim do benefício e cobrança integral do IPTU.