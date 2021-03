“Pessoal que foi para a praia, balada, barzinho é responsável por disseminação da covid-19”, diz Furlan

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (5) o início da vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 77 anos na cidade e comentou o atual momento da pandemia, que já matou mais de 260 mil pessoas no país. Para ele, a doença avançou por causa “do pessoal que foi para a praia, balada, barzinho”.

publicidade

“Está ficando cada vez mais perigoso. Sabe aquele pessoal que foi para a praia, para a balada, para o barzinho… Que foi para todos os lugares? Pois bem, eles são os verdadeiros responsáveis por essa disseminação que estamos vivendo hoje do vírus”, declarou o prefeito de Barueri. “Mas nós vamos vencer o vírus assim mesmo”, continuou Furlan.

O governo do estado determinou que a partir deste sábado (6) as cidades voltam à fase Vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica apenas comércio e serviços considerados essenciais poderão prestar atendimento ao público, segundo regras contra a disseminação da doença.

publicidade

Vacinação

Barueri conta com seis polos de vacinação contra a covid-19, localizados em pontos estratégicos (endereços abaixo) para facilitar a locomoção do público-alvo, atualmente idosos a partir de 77 anos. Segundo o prefeito, não é necessário agendamento prévio.

De acordo com a Prefeitura, os polos garantem que a vacinação ocorra sem aglomerações e com toda segurança necessária para preservar os públicos prioritários da campanha. Eles foram preparados com uma rígida organização de fluxo, da entrada até a saída, com espaços para espera, observação e atendimento de emergência, caso necessário.

publicidade

Polos de vacinação em Barueri:

1 – Arena Barueri / Av. Pref. João Vila Lobos Quero, 1001, Jardim Belval – Barueri

2 – Centro de Eventos / Av. Sebastião Davino dos Reis, 67, Jardim Tupanci – Barueri

3 – Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice / R. Mar Negro, 155, Jardim Reginalice

4 – Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedicta Carlota / Av. Brigadeiro Manoel Jordão, 483, Jardim Silveira

5 – Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos / Al. Antuérpia, 119, Parque dos Camargos

6 – Ginásio de Esportes do Parque Imperial / Rua Padre Cícero Romão Batista, 384, Parque Imperial

Mais informações sobre a vacinação contra a covid-19 em Barueri por meio do número (11) 4349-0600; na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência; e também pelo Portal da Saúde, no endereço https://saudeportalcidadao.barueri.sp.gov.br/. Idosos acamados podem solicitar vacinação em domicílio por meio do e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br.