Doria diz que Bolsonaro é “vergonha mundial”: “Que presidente é esse que nós elegemos?”

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a fazer duras críticas à atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) diante da pandemia de covid-19. Nesta sexta-feira (5), ele chegou a definir Bolsonaro como “vergonha mundial” e questionou: “Que presidente é esse que nós elegemos?”.

“A saúde pública no Brasil está na iminência de sofrer um completo colapso. Nosso país virou uma ameaça sanitária não apenas aos brasileiros, mas ao mundo. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia, com 17% dos casos de covid no planeta. Uma situação trágica, dramática. Na iminência do maior colapso de saúde pública no mundo, o que faz o presidente do Brasil? No pior momento da pandemia, o maior número de mortes, infecções, do maior risco, e falta de vacinas, o presidente viaja, promove aglomerações, anda de jet ski, assa leitõezinhos em casa, exalta: ‘chega de mi mi mi, parem de frescura, vão chorar até quando?, quer vacina, vai pedir para a sua mãe’”, declarou Doria.

“Muito triste um país que tem um presidente da República que, diante de uma pandemia desta ordem, mais de 260 mil brasileiros mortos, se comporta desta maneira. Que presidente é esse que nós elegemos no Brasil? Que tristeza, que vergonha, uma vergonha mundial, comprometendo o país e, mais do que tudo, comprometendo vidas”, emendou o governador de São Paulo sobre o presidente. Doria declarou ainda que “Bolsonaro parece ter alergia ao mundo real”.

