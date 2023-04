PM diz que trotes sobre ameaças nas escolas aumentaram na região: “prejudica nosso trabalho caso tenhamos ocorrências reais”

A onda de trotes que se espalharam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens sobre ameaças de ataques nas escolas nos últimos dias assustou pais, alunos, gestores escolares e autoridades. Em Osasco, a Secretaria de Educação, com apoio da Frente Parlamentar das Forças de Segurança, realizou um encontro com gestores de escolas particulares do município para discutir o assunto.

A reunião foi realizada nesta quarta-feira (12), no Centro de Formação dos Professores, em Osasco. “É importante que reunamos as Forças de Segurança para tranquilizar pais, alunos e professores. A cidade está preparada e unida para qualquer eventualidade. As unidades escolares, particulares, estaduais e municipais estão sendo atendidas pelas polícias e pela GCM. Precisamos agora combater as informações falsas que assustam e provocam danos para todos”, afirmou Josias da Juco, presidente da Frente Parlamentar.

O comandante da 3ª Cia do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Joaquim Keida, orientou os gestores quanto às ações que promovem mais segurança e também quanto aos perigos do compartilhamento de fake news e dos trotes para a polícia.

“Combinamos com os gestores das escolas para que orientem os pais para que evitem compartilhar fake news e que seja a direção da escola a entrar em contato com a Polícia. Tivemos aumento de trotes nessa semana e isso prejudica muito nosso trabalho caso tenhamos ocorrências reais”, comentou, preocupado o Comandante.

O delegado José Flaminio Ramos Martins, da Polícia Civil, também participou da reunião, esclareceu dúvidas dos presentes e reforçou a importância de evitarem compartilhamento de notícias falsas. “Quem divulga, compartilha, realiza trotes pode responder criminalmente. Precisamos do apoio de todos para esclarecer os problemas de divulgar fake news. Além disso, em qualquer ocorrência nós estamos preparados para agir, a fim de evitar problemas e danos para a sociedade”, disse Flamínio.

“Estamos trabalhando em conjunto e orientando os gestores quanto ao que fazer em alguma eventualidade. O COI tem controle da cidade e temos veículos circulando com profissionais à paisana”, informou o secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino.

Nesta sexta-feira (14), a Secretaria de Educação de Osasco se reunirá com gestores das escolas municipais para reforçar as orientações quanto aos procedimentos de segurança.