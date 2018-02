Polícia Civil prende homem por Tráfico de Drogas no Jardim Conceição

No dia 1º de fevereiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14° Polícia Militar Metropolitano, realizou a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecentes em uma casa da Rua Doze de Outubro, no Jardim Conceição, em Osasco.

A prisão ocorreu quando os policiais militares, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspeita pela via, que ao perceber a presença da equipe de policiais demonstrou nervosismo. A polícia fez uma abordagem, sendo encontrado com o suspeito a quantia de R$ 80,00 reais em dinheiro, 33 pedras de crack, 23 porções de maconha e 15 eppendorfs de cocaína.

Os policiais conduziram o homem ao 5º Distrito Policial, apresentado a ocorrência à autoridade de plantão, que após tomar conhecimento dos fatos elaborou o Boletim de Ocorrência de flagrante por Tráfico de Entorpecentes, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.