“Polo Tecnológico de Osasco será entregue no aniversário de 61 anos de Osasco”, diz Rogério Lins

“Polo Tecnológico de Osasco será entregue no aniversário de 61 anos de...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), durante a realização da 2ª edição do Oz Valley, hoje (29) no Teatro Municipal, prometeu que o Polo Tecnológico de Osasco será entregue no aniversário da cidade, em fevereiro de 2023.

O polo irá oferecer capacitações para os osasquenses interessados em desenvolvimento tecnológico e fomento para soluções de gestão urbana.

Destinado a estudantes, startups e profissionais de TI, o objetivo é ampliar as competências e habilidades relativas às áreas de vocação da cidade, matérias-chave para expandir capacidades inovativas que venham a agregar vantagens produtivas ao município.

Formação

Na ocasião, Lins explicou porquê a cidade resolveu investir em inovação tecnológica.

“Pensamos em criar um modelo de cidade, inovadora, que pudesse transformar, através do setor de serviços, a vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Osasco, muitos anos atrás, era muito forte no setor industrial, empresarial, e teve uma reorganização. Por meio de um estudo vocacional, pudemos enxergar que ela estava muito bem localizada, e que ela tinha características diferenciadas”, contou, acrescentando que visitou outros modelos pelo país até encontrar o adequado para a cidade.

“Entendíamos que tínhamos de estudar toda essa movimentação e ter um poder público que pudesse acompanhar a evolução e a velocidade que esses novos negócios necessitam. Tivemos oportunidade de entender como funcionava o tripé setor produtivo, iniciativa privada, alicerçado ao poder público, que dava importantes garantidas legais e sustentação para os projetos de médio e longo prazo, e principalmente o setor de formação”, explicou.

Parcerias

De acordo com a Setide (Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco), o polo irá oferecer ferramentas gratuitas, dando capacitação para as pessoas com a ajudade de parceiros como o Sebrae e o Senai, entre outros.

O polo, localizado na Vila Yara, será um hub de inovação que, inicialmente, vai utilizar também os laboratórios de informática de 155 escolas.

Um dos primeiros programas desenvolvidos pelo polo será em parceria com a Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda para qualificação de mão de obra para vagas não preenchidas por falta de qualificação.