Ponte Metálica de Osasco é iluminada de verde em alusão à luta de direitos da pessoa com deficiência

Neste mês de setembro a cidade de Osasco está com seu cartão postal, a Ponte Metálica, iluminada na cor verde em alusão à visibilidade e luta pelos direitos da pessoa com deficiência. A ação integra a campanha Setembro Verde, reforçando a importância da acessibilidade e da inclusão social da pessoa com deficiência em todos os espaços.

No município, a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência visa garantir, por meio de políticas públicas e ações institucionalizadas, o cumprimento das legislações, como a Lei Ordinária nº 4757/2016 – Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites; Lei ordinária nº 4863/2017, entre outros.

Setembro Verde

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado nacionalmente desde 1982, no dia 21 de setembro. O dia foi escolhido por sua proximidade com a primavera e por ser também o Dia da Árvore, de forma a assinalar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos.

A cor verde foi escolhida para representar o conceito de florescimento e frutificação dos direitos como processo de consolidação dos mesmos, consistindo em uma estratégia de promoção de campanha que possa destacar, num contexto maior, cada uma das ações realizadas no período.