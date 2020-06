Portal do Trabalhador de Osasco divulga mais de 70 vagas de emprego para PcD

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou, nesta terça-feira (2), mais de 70 vagas de emprego para pessoas com deficiência. São oportunidades para operador de telemarketing ativo, receptivo e híbrido.

O interessado em alguma das vagas de emprego deve preencher o formulário disponível neste link, informando o número da vaga desejada (veja abaixo).

O formulário preenchido entrará na base de dados de currículos da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco e um contato será feito ao candidato, de acordo com a disponibilidade da vaga.

Lembrando que as mais de 70 vagas divulgadas nesta terça-feira são exclusiva para PcD.

Confira as vagas de emprego divulgadas nesta quinta:

5368557 Operador de atendimento receptivo (telemarketing)

5376362 Operador de atendimento receptivo (telemarketing)

5377792 Operador de teleatendimento híbrido (telemarketing)

5372843 Operador de teleatendimento híbrido (telemarketing)

5382045 Operador de telemarketing ativo e receptivo

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser acompanhadas no Instagram ou no Facebook do Portal do Trabalhador.