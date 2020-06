Portal do Trabalhador de Osasco volta a atender presencialmente com restrições

O atendimento presencial no Portal do Trabalhador de Osasco, unidade Centro, foi retomado nesta quarta-feira (24). Serão realizados, mediante agendamento prévio, apenas serviços relacionados ao Cadastro Único.

Para fazer novo cadastro ou atualizar os dados do CadÚnico os interessados devem agendar a visita ao Portal do Trabalhador por meio do telefone 156. Os demais serviços continuam sendo realizados remotamente.

“São até 100 atendimentos presenciais por dia. Estamos fazendo o possível para oferecer os serviços, proteger a população e os nossos colaboradores”, disse o prefeito Rogério Lins em visita à unidade.

Publicidade

Todos os funcionários e munícipes que comparecem à unidade terão a temperatura corporal aferida. Caso a temperatura esteja acima de 37,8° o atendimento não será realizado e a pessoa será orientada a procurar o serviço de saúde.

Foram instaladas nas baias de atendimento, telas acrílicas de separação entre pessoas e a distância de 1,5 m é obrigatória entre cada guichê. Após cada atendimento, os guichês são higienizados com álcool 70% pelo funcionário responsável pelo espaço.

O uso de máscaras é obrigatório tanto para funcionários, quanto para os munícipes que são atendidos na unidade. Álcool em gel e máscara são fornecidos para todos os colaboradores.