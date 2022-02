Posto de vacinação no SuperShopping Osasco aplicou mais de 26 mil doses de vacina contra a covid-19

Mais de 26 mil doses contra a covid-19 foram distribuídas no SuperShopping Osasco desde o começo da vacinação na cidade, iniciada em dezembro do ano passado, em parceria com a Prefeitura de Osasco.

publicidade

Crianças, jovens e adultos receberam a 1º, 2º ou a dose de reforço do imunizante. “Somos mais do que um centro de compras e lazer, somos um equipamento social que atende a região em diferentes necessidades. Nossa missão é sempre apoiar nossos clientes e mostrar que as pequenas atitudes, salvam vidas”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.