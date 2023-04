Poupatempos Osasco e Carapicuíba passarão a emitir a Carteira de Identificação do Autista gratuitamente

As unidades de Osasco e de Carapicuíba do Poupatempo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai começar a emitir, sem custos, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), conhecido como ‘RG do autista’.

O documento vai facilitar a identificação da pessoa com TEA e seus responsáveis propiciando mais rapidez no atendimento aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.

A ação faz parte do Plano Estadual Integrado que irá alinhar, articular e ampliar os serviços de atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o Estado.

Para obter a identificação especial, o interessado deve acessar o portal Ciptea (ciptea.sp.gov.br). No portal, será possível fazer um cadastro e apresentar o laudo médico e uma foto. Equipes da Secretaria da Pessoa com Deficiência vão receber e avaliar as solicitações que, quando aprovadas, possibilitarão que o usuário faça o download do documento oficial para impressão no conforto de sua casa. Caso seja de preferência do beneficiário, as unidades do Poupatempo de Osasco e Carapicuíba serão aptas a oferecer o serviço de orientação para solicitação e cadastro da carteirinha. Todo o processo será validado pelo próprio atendente, com a impressão e entrega imediata do documento.

“É um primeiro passo, temos muito a caminhar. Queremos construir políticas públicas que sejam efetivas e que São Paulo seja referência na questão do transtorno do espectro autista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Segundo o governo estadual, os Poupatempos passarão a oferecer o novo serviço de forma gradativa.