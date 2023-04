Mulher volta de viagem que fez com homem que conheceu no Tinder e é recebida pela namorada grávida dele

Mulher volta de viagem que fez com homem que conheceu no Tinder...

O que era para ser o romance dos sonhos se tornou um pesadelo na vida de uma mulher britânica após uma viagem que fez com um homem que conheceu no Tinder, aplicativo de namoro. Na volta, Madeleine Jaye, de 22 anos, foi recebida pela namorada grávida do galanteador.

O caso foi exibido em reportagem do “NY Post”. De acordo com o jornal, a jovem britânica conheceu o homem em dezembro do ano passado. Ele se apresentou como Jason e dizia ter 32 anos.

Madeleine disse que ambos conversaram sobre o futuro já no primeiro encontro. “Concordamos sobre, literalmente, tudo: quando queremos ter filhos, como queremos que nossas vidas sejam, foi tudo perfeito”, lembrou. “Pareceu bom demais para ser verdade”, completou.

A jovem afirmou ainda que a relação fluiu e que não imaginava que havia algo errado. O “conto de fadas”, no entanto, durou três meses. O casal viajou para a Espanha e, na volta, Madeleine foi recebida ainda no aeroporto pela namorada de Jason, que estava esperando um filho dele. “Fiquei em choque”, afirmou.

Segundo a britânica, o galanteador mentiu sobre a idade e até sobre o seu verdadeiro nome. Ele também escondeu que tinha um filho. A história inusitada foi compartilhada por Madeleine no TikTok e já soma mais de 3,6 milhões de visualizações.