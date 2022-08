Praça da Cidadania em Osasco deve ficar pronta em dezembro

A Praça da Cidadania de Osasco, que está em fase de construção no Portal D’Oeste, deve ficar pronta até dezembro deste ano, de acordo com a Prefeitura. O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins receberam nesta terça-feira (16) a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Luciana Garcia, para uma visita técnica às obras.

A Praça da Cidadania do Portal D’Oeste I terá uma área de cerca de 2 mil m², com quadra de basquete, academia ao ar livre, parque infantil, pista de skate e área de jogos. O investimento no equipamento público é de R$ 2 milhões.

“Esse é mais um equipamento em parceria com o governo do Estado que trará oportunidades à nossa população, com oferta de cursos que poderão formar novos profissionais”, destacou o prefeito Rogério Lins, na ocasião.

Para minimizar o impacto no meio ambiente, a Praça da Cidadania contará com os chamados “jardins de chuva” para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis.

“A Praça da Cidadania disponibiliza lazer, esporte e principalmente formação profissional para os moradores do entorno e da cidade. Isso significa também oportunidade de emprego e empreendedorismo para os que mais precisam. Como sempre digo, é uma ação de cidadania”, disse Luciana Garcia.

Na ocasião também foi realizada a assinatura do termo de permissão de uso do espaço de lazer, antiga Casa da Cultura do bairro, onde serão realizados cursos de qualificação oferecidos pelo Fundo Social do Estado.