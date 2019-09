Pré-seleção para 50 vagas de costureira acontece até segunda (16) no Portal do Trabalhador de Osasco

Pré-seleção para 50 vagas de costureira acontece até segunda (16) no Portal...

Vai até segunda-feira (16) o prazo de candidaturas para 50 vagas de costureira (máquinas industriais) abertas no Portal do Trabalhador de Osasco. As interessadas devem comparecer ao órgão munidas de RG, CPF e carteira de trabalho.

O salário é de R$ 1.500, mais vale-transporte, vale-alimentação e convênio médico. A contratante exige ensino fundamental completo e experiência de pelo menos seis meses em carteira de trabalho. O local de trabalho é Itapecerica da Serra. O nome da empresa não foi divulgado pelos responsáveis pelo processo seletivo.

As unidades do Portal do Trabalhador de Osasco ficam nos seguintes endereços:

Rua Fiorino Beltrano, 300, Centro

Av. João de Andrade, 1778, Jd. Santo Antonio

Rua Dr. Miguel de Campos, s/nº, Bonança