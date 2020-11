Prefeito de Barueri, Rubens Furlan, está com covid-19

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), testou positivo para a covid-19 nesta quinta-feira (26). Ele segue isolado em casa e já iniciou o tratamento contra a doença.

Segundo informações do “Jornal de Barueri”, uma tomografia constatou que o prefeito está com 5% do pulmão comprometido. Furlan começou a sentir alguns sintomas da doença após o período eleitoral.

“Fiz o teste da covid-19 no Centro de Diagnósticos hoje e tive a constatação. Vou me recuperar desse vírus, que temos que nos encorajar, enfrentá-lo e vencê-lo”, declarou o prefeito ao “Jornal de Barueri”.

