Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021 é cancelada

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na tarde desta quinta-feira (26), por meio nota oficial, que não realizará a edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida”, diz um trecho do documento.

Na nota, assinada pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade informou que a decisão foi tomada depois de vários conversas com autoridades médicas do governo de estadual, prefeituras e clubes participantes. (Da Agência Brasil)

