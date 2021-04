A Prefeitura de Carapicuíba divulgou, na tarde desta sexta-feira (16), as regras para o funcionamento do comércio, serviços, igrejas, academias, salões de beleza e restaurantes e outros estabelecimentos na Fase de Transição do Plano São Paulo, do governo do estado, que vale a partir de domingo (18). Confira:

publicidade

EXPLORAÇÃO// Jovens de Carapicuíba e Osasco estariam entre as vítimas de abuso sexual de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia

publicidade