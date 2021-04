Vídeos mostram ladrões em motos roubando motoristas na Vila Isabel, em Osasco

ALÔ POLÍCIA!!! Vídeos de câmeras de segurança divulgados pelo portal “Notícias de Osasco e Região (NOR)” mostram a ação de ladrões, em motos, roubando motoristas na rua São Jorge, na Vila Isabel, zona Sul de Osasco.

Nas imagens, três criminosos, em duas motos, cercam motoristas e roubam seus pertences em plena luz do dia. De acordo com o NOR, os crimes aconteceram nesta quinta-feira (15) e hoje (16).

