Prefeitura de Carapicuíba inicia programa de desconto em juros e multas municipais nesta segunda-feira (16)

A Prefeitura de Carapicuíba inicia nesta segunda-feira (16) o Programa de Recuperação Fiscal 2023 (REFIS), que vai dar desconto e opção de parcelamento para pagamento de dívidas do IPTU e ISS emitidos até o ano de 2022.

Para pagamentos à vista, o desconto de juros e multas chega a 100%. Também é possível parcelar o pagamento em até 48 vezes, com desconto de 20% dos juros.

Para cada forma de pagamento há uma porcentagem de descontos em juros e multas.

Confira as opções do Refis 2023 de Carapicuíba:

Parcela única/à vista – Desconto de 100% em juros e multas;

2 a 12 parcelas – Desconto de 80% em juros e multas;

13 a 24 parcelas – Desconto de 60% em juros e multas;

25 a 36 parcelas – Desconto de 40% em juros e multas;

37 a 48 parcelas – Desconto de 20% em juros e multas.

Os descontos são aplicados somente em cima dos juros e multas por atraso, isto é, o valor do imposto permanece o mesmo.

Para ter acesso ao benefício, os munícipes podem acessar o portal “Facilita Digital” e seguir o passo a passo.

Também é possível aderir ao Refis presencialmente, comparecendo ao Centro Administrativo (Rua Joaquim das Neves, 211 – Centro), de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. As senhas para o atendimento presencial são limitadas. Os documentos necessários são: espelho IPTU 2023; cópia e original do RG e CPF; cópia do comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone); documento de propriedade do imóvel.

O decreto com as regras do Refis pode ser conferido neste endereço eletrônico.