Prefeitura de Cotia realiza ‘Pedágio Ambiental’ no centro neste sábado (18)

Neste sábado, (18), a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Cotia realiza mais uma edição do ‘Pedágio Ambiental’ no centro da cidade.

publicidade

Na ação, serão distribuídas mudas de diversas árvores nativas e material educativo, das 9h às 13h.

Quem passar por lá poderá levar para a casa mudas de Pimenta rosa, Sangras d’água, Ingazeiros, Ipês amarelos e Guanandis. Além de levar a muda de sua árvore, a pessoa receberá informações sobre o plantio e cultivo da espécie.

publicidade

Também será feita a distribuição de material educativo com orientações sobre consumo consciente, reaproveitamento, reciclagem, entre outros temas ligados à sustentabilidade.

A ação será realizada na praça central entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Prof. Manoel José Pedroso.