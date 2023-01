Prefeitura de Itapevi pretende economizar R$750 mil com redução do uso de papel

Prefeitura de Itapevi pretende economizar R$750 mil com redução do uso de...

A Prefeitura de Itapevi está implantando o programa “Itapevi Sem Papel”, que visa tornar os processos públicos mais ágeis, rápidos, práticos e baratos, utilizando tecnologia para economizar com a compra de materiais gráficos.

Segundo a Secretaria de Administração, em 2022 foram abertos 25 mil processos públicos. Cada processo representa em média um gasto de cerca de R$ 30 para os cofres públicos, segundo estimativa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Com base nesse cálculo, a previsão de economia da prefeitura com o programa é de cerca de R$750 mil por ano, ou seja, R$ 3 milhões em 4 anos.

A empresa de tecnologia Softplan, que venceu o processo licitatório, oferecerá os serviços, com processos 100% digitalizados, definição de prioridades no fluxo de tarefas e entregas de resultados mais ágeis.

De modo geral, a iniciativa economiza não apenas papel, mas em toner de impressoras, capas, transporte e armazenagem de materiais, assim como horas de trabalho de servidores no protocolo e montagem.

Para a implementação do projeto, a Prefeitura e a Softplan esquematizaram uma série de planos de trabalhos e treinamentos. Na próxima segunda-feira (23) inicia-se o treinamento para utilização do sistema Solar BPM, software que será implantado em Itapevi pela empresa e já é operado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e prefeituras, como: São Bernardo do Campo, Barueri e Florianópolis.

Segundo a prefeitura, o programa poderá ser colocado em prática em março.